vor 3 Stunden Pforzheim Kontrollen am Pforzheimer Hauptbahnhof: Bundespolizei belehrt Maskenmuffel

Am Montag, den 25. Januar, haben Beamte der Bundespolizei, in der Zeit von 7 bis 14 Uhr, am Hauptbahnhof in Pforzheim und Umgebung Kontrollen durchgeführt. 30 Personen mussten auf die Einhaltung der Landeseindämmungsverordnung hingewiesen werden. In einem Fall stellten die Beamten hierbei außerdem Betäubungsmittel sicher. Diese Streifen, die die Beamten schon seit mehreren Wochen durchführen, dienen der allgemeinen Gewaltprävention. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hervor.