vor 4 Stunden Calw Jugendlicher in Calw vermisst: Wer hat Sercan B. gesehen?

Seit dem 3. Januar wird der 16-jährige Sercan B. in Calw vermisst. Er ist ursprünglich in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Der Vermisste war zu Besuch bei seinen Eltern in Calw-Hirsau und hat sich von dort gegen 15 Uhr unerlaubt entfernt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu seinem Verbleib.