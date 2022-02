vor 2 Stunden Pforzheim In Pforzheim: Fünf Verletzte bei Autounfall

Fünf Menschen sind bei einem Unfall bei Pforzheim verletzt worden - darunter ein Kleinkind. Eine 30-Jährige habe am Montagabend einen anderen Wagen überholt und ihn dabei gestreift, so die Polizei am Dienstag. Beide Autos schleuderten daraufhin über die Fahrbahn.