vor 12 Stunden Pforzheim Pforzheim: Freiluft-Kino mitten auf der Autobahn

500 Filmfans haben am Samstag Freiluft-Kino der ganz besonderen Art genießen können: mitten auf der Autobahn. Wegen Abrissarbeiten an einer Brücke an der A8 bei Pforzheim ist die Strecke das Wochenende über gesperrt gewesen.