vor 5 Stunden Straubenhardt Festnahme in Straubenhardt: Polizei schnappt mutmaßliche Benzindiebe

Die Polizei hat im Enzkreis zwei Männer geschnappt, die an einer Tankstelle mehrere Liter Benzin geklaut haben sollen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 37-Jähriger an einer Tankstelle in Straubenhardt einen Kanister an einer Zapfsäule befüllt haben, während sein mutmaßlicher Komplize im Auto auf ihn wartete, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mit seinem Diebesgut soll das Duo am Mittwoch davon gefahren sein.