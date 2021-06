vor 29 Minuten Kämpfelbach Festnahme im Enzkreis: Mann bedroht Polizeibeamte mit Machete

Ein betrunkener Mann soll im Enzkreis mehrere Polizeibeamte mit einer Machete bedroht haben. Während der Suche nach einer anderen verdächtigen Person hätten die Beamten den 27 Jahre alten Mann am frühen Morgen in seiner Wohnung in Kämpfelbach aufgesucht.