26.04.2022 21:48 Nagold Anonymer Hinweis führt Polizei zu einer toten Frau in Nagold: 27-Jähriger Bekannter wird festgenommen

Ein 27-Jähriger soll in einer Wohnung in Nagold im Landkreis Calw eine 25-jährige Frau getötet haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim am Dienstag mitteilten.