vor 2 Stunden Remchingen Amokalarm an Schule in Remchingen war Fehlalarm

Ein Amokalarm in einer Grund- und Werkrealschule in Remchingen (Enzkreis) am Mittwoch hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Der Einsatz mit rund 30 Polizeibeamten sei am Nachmittag nach etwa eineinhalb Stunden beendet worden, sagte ein Polizeisprecher. Danach kümmerten sich noch Betreuer um die Lehrkräfte und rund 30 Schüler, die zum Zeitpunkt des Alarms in der Schule ausharren mussten.