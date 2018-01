Drei Jugendliche sollen am Wochenende in ein Kiosk in Pforzheim-Brötzingen eingebrochen sein. Zwei von Minderjährige wurden noch am Wochenende vorläufige festgenommen.

Zwei Jugendliche, die im Verdacht stehen, in einen Kiosk eingebrochen zu sein, konnten am Wochenende vorläufig festgenommen werden. Das geht aus einem Bericht der Karlsruher Polizei und der Staatsanwaltschaft hervor. Weiter heißt es: "Ein zunächst als vermisst gemeldeter 15-Jähriger wurde in der Nacht zum Sonntag durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd festgestellt. Einer Zeugin war es dabei möglich, ihn als einen der Täter zu identifizieren, die im dringenden Verdacht stehen, etwa zwei Stunden zuvor in Pforzheim/Brötzingen in einen Kiosk eingebrochen zu sein."

Die Tat soll sich am späten Samstag, gegen 23.15 Uhr, ereignet haben. Drei Beteiligte sollen dabei eine Scheibe am Kiosk eingeschlagen und dann eine unbekannte Anzahl an Zigaretten gestohlen haben. "Zwischenzeitlich konnte ein weiterer 16 Jahre alter tatbeteiligter und geständiger Jugendlicher identifiziert werden, der ebenfalls nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause, beziehungsweise in die Obhut seiner Eltern übergeben wurde", so die Polizei und die Staatsanwaltschaft weiter. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu dem noch nicht identifizierten Täter, führt das Haus des Jugendrechts.