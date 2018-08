vor 5 Stunden Pforzheim/Kieselbronn Zertrümmerte Hand eines 55-Jährigen gerettet

Dank eines schnellen Rettungseinsatzes bei Pforzheim haben Ärzte die zertrümmerte Hand eines Bauarbeiters erhalten können. Die Hand des 55-Jährigen sei vor zwei Monaten in Kieselbronn (Enzkreis) zwischen einem Baggerteil und einer Wand eingeklemmt worden, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Freitag in Pforzheim mit. Die Hand war mit dem Arm nur noch durch die Haut verbunden.