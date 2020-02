Wende in Pforzheim: "Fackelmahnwache" am Sonntag darf stattfinden - Stadt kündigt Widerspruch an

Die geplante rechtsextreme "Fackelmahnwache" auf dem Aussichtsplateau des Pforzheimer Wartbergs am Sonntag darf stattfinden. Das hat am Samstag die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe entschieden. Vorangegangen war ein Eilantrag am Freitag, der gegen das von der Stadt Pforzheim verfügte Verbot gerichtet war.

+++ Samstag, 22. Februar, 17 Uhr +++

Laut dpa-Angaben forderte Pforzheims Oberbürgermeister Boch gesetzliche Konsequenzen. "Es ist an der Zeit, das Versammlungsgesetz zu ändern, um Kommunen damit die Möglichkeit zu bieten, solche Versammlungen leichter zu verbieten." Die Stadt kündigte Widerspruch beim Verwaltungsgerichtshof an.

+++ Samstag, 22. Februar, 15.30 Uhr +++

Der eingetragene Verein beabsichtige wie auch in den Jahren zuvor, am 23. Februar eine Mahnwache abzuhalten, mit der still an die Opfer des Luftangriffs auf Pforzheim im Jahr 1945 erinnert werden soll. Für eine Gefährdung, die von der Versammlung ausginge, bestünden keine Anhaltspunkte - dies habe die Stadt Pforzheim dem Veranstalter in einem Schreiben vom 10. Februar bereits mitgeteilt. So steht es in der Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe am Samstag.

Nach den jüngsten Ereignissen mit rechtsextremem Hintergrund befand die Stadt Pforzheim jedoch, dass aufgrund der aktuellen hohen Gefährdungslage nicht mehr ausgeschlossen werden könne, dass Trittbrettfahrer die Versammlung zum Anlass nehmen könnten, um weitere schwere Taten zu verüben. "Sie führte zur Begründung im Wesentlichen aus, der Veranstalter werde als rechtsextremistisch eingestuft", heißt es weiter.

Dem sei die zuständige Kammer allerdings nicht gefolgt. Zur Begründung führte sie unter anderem aus, dass das Versammlungsverbot einer summarischen Prüfung nicht standhalte. "Eingriffe in das grundrechtlich geschützte Recht der Versammlungsfreiheit kämen nur in Betracht, wenn die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet sei." Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Die Stadt Pforzheim könne hierzu innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einlegen.

+++ Ursprungsmeldung Freitag, 21. Februar +++

Pforzheim hat eine für diesen Sonntag geplante rechtsextreme Fackel-Mahnwache in der Stadt verboten. Nach dem mutmaßlich rassistischen Anschlag in Hanau sehe man eine veränderte Lage, teilte die Kommune am Freitag mit. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe von einer sehr hohen Gefährdungslage und möglichen Nachahmungstätern gesprochen. "Vor dem Hintergrund dieser Gefährdungseinschätzung halte ich es für unvertretbar, dass sich am Sonntag Rechtsextreme in unserer Stadt versammeln", sagte Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch laut Mitteilung.

Eine Gruppe aus dem extrem rechten Spektrum nutzt den Gedenktag der Bombardierung von Pforzheim (23. Februar) regelmäßig, um sich mit Fackeln auf dem Wartberg am Nordrand des Enztals zu versammeln. Auch in diesem Jahr wollten sie eine solche Mahnwache abhalten.

"Vergiftetem Klima" entgegenwirken

Die Gruppe kann sich beim Verwaltungsgericht Karlsruhe gegen das Verbot wehren, wie ein Stadtsprecher erläuterte. Sollte sie dies tun, werde das Gericht voraussichtlich an diesem Samstag eine Entscheidung treffen. Eine Gegendemonstration ist ebenfalls angemeldet.

Es sei an der Zeit, dem vergifteten Klima - wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) es ausgedrückt habe - mit aller Macht entgegenzuwirken und zu handeln, sagte Boch weiter. Damit müsse man am Sonntag beginnen, indem man die Rechtsextremisten gar nicht erst nach Pforzheim lasse. "Ich will diese Leute definitiv nicht hier haben. Und ich weiß, dass es die Mehrheit unserer Bürgerschaft genauso sieht."

Ein 43-jähriger Deutscher hatte am Mittwoch im hessischen Hanau zehn Menschen und sich selbst erschossen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach am Freitag von einem rechtsterroristischen Terroranschlag. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen des Verdachts auf eine terroristische Gewalttat.

Polizei bereitet sich auf Deeskalation vor

Auch das Polizeipräsidium Pforzheim hat seine Einsatzplanungen rund um die Gedenkveranstaltungen anlässlich des 75. Jahrestages der Bombardierung der Stadt Pforzheim an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Die Polizei erwartet am Sonntag im Stadtgebiet friedliche Kundgebungen und Aufzüge, aber auch damit einhergehende Verkehrsbehinderungen.

"Daran ändern auch die schrecklichen Ereignisse von Hanau und das aktuelle Verbot der Fackelmahnwache auf dem Wartberg durch die Stadt Pforzheim nichts", so Polizeipräsident Wolfgang Tritsch. Die Polizei habe ein flexibles Einsatzkonzept erarbeitet und dabei die Entwicklungen der letzten Tage und Stunden einbezogen. Die Einsatzstrategie sei dabei auf Deeskalation ausgerichtet.

"Bei derartigen Anlässen müssen wir immer mit Anfeindungen und Störaktionen rechnen. Gegen gewalttätige Störer werden wir entschlossen und konsequent vorgehen. Der Hintergrund dieses Tages und auch die Taten in Hanau gebieten es, sich am Sonntag respektvoll, friedlich und vor allem gewaltfrei in Pforzheim zu verhalten", appellierte Tritsch.

