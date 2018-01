Am Freitagmorgen kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, ist die Strecke in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig gesperrt worden.

Gegen 9.37 Uhr sind auf der A8, kurz nach der Anschlussstelle Pforzheim-Ost in Fahrtrichtung Karlsruhe drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Eine Person sei nach ersten Informationen der Polizei verletzt worden. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden. Aktuell staut sich der Verkehr auf rund fünf Kilometern Länge.

+++Aktualisierung 13 Uhr+++

Wie die Polizei nun mitteilt, erlitt der 60-jährige Lkw-Fahrer bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen übersah der Mann einen anderen Lkw am Stauende, wobei er noch versuchte, über den Standstreifen auszuweichen. Trotzdem konnte er den Zusammenstoß mit dem Lkw nicht verhindern und fuhr ihm auf. Das nachfolgende Auto krachte in die Unfallstelle. Die beiden Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle musste die A8 in Richtung Karlsruhe für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf der Aufräumarbeiten wurde die Strecke zwischen Pforzheim-Ost und West immer wieder teilweise gesperrt. Aktuell ist der rechte Fahrstreifen noch gesperrt. Am Lkw des Unfallverursachers entstand Totalschaden, alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

