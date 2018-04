vor 3 Stunden Eutingen Versuchter Totschlag in Eutingen? 18-Jähriger bei Schlägerei fast vor Zug geschubst

Bei einer Schlägerei am Eutinger Bahnhof in Pforzheim ist ein 18-Jähriger fast von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Ein Unbekannter habe den Mann am Freitagabend bei einer Schlägerei in Richtung des Zuges geschubst, teilte die Polizei am Montag mit. Der Täter hatte laut Polizei aggressiv nach einer Zigarette gefragt, der 18-Jährige ihm aber keine gegeben.