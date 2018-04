vor 1 Stunde Pforzheim Vermisste aus Pforzheim: 85-jährige Frau wieder aufgetaucht

Seit Donnerstag wurde eine stark demente und orientierungslose 85-jährige Frau aus einem Seniorenheim in der Frankstraße in Pforzheim vermisst. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Suche konnte die Frau am Freitag allerdings wieder aufgefunden werden.