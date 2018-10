Verdacht bestätigt sich: In Pforzheim gefundener Toter ist der vermisste Jäger

Der am Dienstag in einem Pforzheimer Waldstück entdeckte Tote ist Simon P., ein seit Anfang September als Vermisst gemeldeter Jäger. Das bestätigt die Polizei nun, die sich auf ein Obduktionsergebnis beruft. Der Mann sei bei einem Gewaltverbrechen ums Leben gekommen.

Der vermisste Jäger aus Birkenfeld-Gräfenhausen bei Pforzheim ist tot. Diese Vermutung wurde nun durch einen Obduktionsbericht bestätigt. Am Dienstag war die Leiche des Mannes in einem Pforzheimer Waldstück gefunden worden. Der Jäger war zuvor Anfang September als vermisst gemeldet worden - in seiner Wohnung fanden sich Blutspuren.

Zudem heißt es im aktuellen Pressebericht der Polizei, dass der Mann durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen sein soll. "Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben über die genaue Todesursache gemacht werden", heißt es im Bericht weiter.

"Inzwischen kann bestätigt werden, dass bei der Durchsuchung einer dem Getöteten zuzuordnenden Wohnung Anfang September in Herrenberg mehrere Waffen aufgefunden wurden. Hinweise auf illegale Waffenverkäufe durch den Getöteten haben sich bislang nicht bestätigen lassen", so der Bericht. Eine 40-köpfiges Sonderkommission ist derzeit mit der Aufklärung der Straftat beschäftigt.

Der 50-jährige gelernte Büchsenmacher war zuletzt am Abend des 29. August von Nachbarn gesehen worden. Sie wollen einen Streit zwischen ihm und zwei Unbekannten beobachtet haben. Schon wegen der Blutspuren im Haus schloss die Polizei früh ein Tötungsdelikt nicht aus.

Einen Zusammenhang mit einem weiteren Toten, der erst vor wenigen Wochen in der Region gefunden worden war, schloss die Polizei aus. Mitte September war die Leiche eines 47-jährigen Irakers an einer Landstraße im Kreis Calw entdeckt worden.

