vor 5 Stunden Pforzheim Ursache unklar: Balkon gerät in Pforzheim in Brand - 10.000 Euro Schaden

In der Nacht zu Dienstag ist in Pforzheim ein Balkon in Brand geraten. Durch das Feuer entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro, das teilt die Polizei in einem Bericht an die Presse mit.