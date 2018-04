Kurz vor Kämpfelbach hat am Mittwochmorgen ein Lkw einen Container verloren, der auf einem Anhänger befestigt war. Schon jetzt staut es sich auf mehreren Kilometern in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es zu einem Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Höhe Kämpfelbach hat ein Lkw einen Container verloren. Mitten auf der Fahrbahn blockiert der nun die A8. Auch die Fahrbahndecke wurde bei dem Unfall beschädigt, was laut Polizei zu längeren Bergungsarbeiten führt. Schon jetzt staut es sich auf 17 Kilometern Länge, der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

+++ Aktualisierung: 12.23 Uhr +++

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt, war gegen 8.45 Uhr ein Lastwagen mit einem 11-Tonnen-Anhänger auf Höhe des Parkplatzes Kämpfelbach ins Schlingern geraten. Der Anhänger kippte dabei um und blieb kopfüber inmitten der dreispurigen Fahrbahn liegen. Dabei entstand nach Polizeischätzung ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Ein auf dem Hänger transportierter Container stürzte mitsamt der Ladung auf die Straße und beschädigte dabei den Straßenbelag. Der Sachschaden ist dabei hoch einzuschätzen, kann laut Polizei aber noch nicht ganz genau beziffert werden. Die Behebung der Fahrbahnschäden wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen, weshalb mit einzelnen Teilsperrungen in Fahrtrichtung Karlsruhe bis zum späten Nachmittag gerechnet werden muss.

Gegenüber der Polizei gab der 42-jährige Fahrer des Unfallfahrzeugs an, von einem anderen Verkehrsteilnehmer geschnitten worden zu sein und deshalb ins Schlingern geraten war. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Autobahnpolizei Pforzheim noch Zeugen, die gebeten werden sich unter 07231/125810 zu melden.

+++ Aktualisierung 15.15 Uhr +++

Wie die Karlsruher Polizei nun ergänzt, sind alle Spuren in Fahrtrichtung Karlsruhe wieder freigegeben. Die Schäden an der Fahrbahn müssen allerdings noch behoben werden. Das wurde aus logistischen Gründen jedoch verschoben. Daher wurde nun im Bereich der Unfallstelle auf der A8 ein Tempolimit eingerichtet.

