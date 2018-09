Am Donnerstagabend ist ein 22-jähriger Motorradfahrer bei einem missglückten Überholmanöver in Pforzheim ums Leben gekommen.

Der Biker wollte am frühen Donnerstagabend mehrere Autos überholen, wie die Polizei mitteilte. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine, schleuderte in den Gegenverkehr und wurde von einem Wagen überrollt. Zur Bergung des jungen Mannes musste die Feuerwehr das Auto anheben. Der 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Pforzheim unter 07231/186 4100 zu melden.