Überfälle in Pforzheim: Zwei Junge Männer zusammen geschlagen

In Pforzheim wurden am Donnerstag zwei junge Männer verletzt. In der Bahnhofsunterführung wurde ein 20-Jähriger von einer Personengruppe attackiert. In der Dennigstraße ist ein 18-Jähriger bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden.

Nach den bisherigen Feststellungen des Polizeireviers Pforzheim lief der Mann gegen 21.45 Uhr alleine von der Bahnhofstraße kommend durch die Unterführung in Richtung Güterstraße als ihm eine Personengruppe von fünf Männern entgegen kam.

Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, sollen die Männer dem 20-jährigen, sehbehinderten Opfer bedrohlich nahe gekommen sein, nachdem dieser verneinte Geld mit sich zu führen. Außerdem haben die Männer nach Polizei-Informationen stark nach Alkohol gerochen. Dann sollen die Männer ihn mit dem Rücken an die Wand gedrückt haben. "Nachdem der schmächtige Mann den vor ihm stehenden unbekannten Wortführer wegzuschieben versuchte, versetzte dieser ihm einen Faustschlag ins Gesicht, welcher ihn zu Boden streckte", so die Polizei.

Auf dem Boden liegend erhielt er von der Gruppierung mehrere Fußtritte, die erst von ihrem Opfer abließen, als zwei männliche Passanten zu Rufen begannen. Von den fünf Tätern, die laut Polizei nur gebrochen deutsch sprachen und etwa im Alter des Opfers gewesen sein sollen, trug der Angreifer eine schwarze Winterjacke mit braunem Fell an der Kapuze.

Die Männer flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Der 20-Jährige ließ sich in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandeln, bevor die Polizei über den Sachverhalt informiert wurde. Hinweisgeber, insbesondere die beiden männlichen Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Pforzheim telefonisch unter 07231/186 - 3211 in Verbindung zu setzen.

18-jähriger bewusstlos geprügelt

Auch ein 18-Jähriger wurde am Donnerstagabend Opfer einer Prügel-Attacke. Der junge Mann war gegen 21 Uhr in der Dennigstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs als er bewusstlos geschlagen und seine Umhängetasche geraubt wurde.

Das Opfer bekam demnach im Einmündungsbereich der Wohnlichstraße plötzlich von der Seite so einen heftigen Schlag gegen die Stirn, dass er seinen Angaben zufolge bewusstlos zu Boden stürzte. Als er wieder zu sich kam, musste er feststellen, dass seine schwarze Umhängetasche fehlte. In der Tasche befand sich neben seinem Personalausweis und Bargeld auch ein Mobiltelefon. Ein vom Opfer angesprochener Autofahrer eines Opfel Zafira ermöglichte ihm zunächst seine Freundin zu verständigen. Erst am Folgetag entschloss sich der Geschädigte zur Anzeigenerstattung.

Der 18-Jährige erlitt ein Hämatom im Gesicht und kann keinerlei Angaben zum Täter machen. Deshalb sind Hinweise möglicher Zeugen, insbesondere des Fahrers des Opel Zafira, für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung. Zeugen können sich bei der Kriminaldauerwache Karlsruhe unter 0721/939-5555 melden.