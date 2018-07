vor 15 Stunden Pforzheim Totalschaden an zwei Fahrzeugen: 51-Jähriger gerät nach Sekundenschlaf in Gegenverkehr

Drei Personen wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos verletzt. Einer der beiden Fahrer sei nach Polizeiangaben am Steuer eingeschlafen und in den Gegenverkehr geraten. Beide Autos sind jetzt nur noch Schrott.