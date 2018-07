In der Nacht auf Dienstag verlor ein 50-Jähriger sein Leben an der A8. Er war mit einem Fahrzeug im Bereich der Baustelle bei Wimsheim unterwegs, als es zum Unfall kam. Folgeunfälle sorgte dafür, dass die A8 bis zum Morgen gesperrt bleiben musste.

Auf der A8 zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim wird derzeit der Asphalt erneuert. In dieser Baustelle kam es in er Nacht allerdings zu einem schweren Unfall. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Betroffen sei ein Arbeiter gewesen, der mit einem Ackerschlepper und einem doppelachsigem Anhänger mit Wassertankaufbau in der Baustelle unterwegs war.

So berichten die Ermittler, dass der 50-Jährige am Montag gegen 23.30 Uhr in den abgesperrten Bereich eingefahren sei. Dort habe er aber wohl einen rund 50 Meter langen Haufen von Altfahrbahnbelag übersehen. Er war mit seinem Gespann aufgefahren, worauf das Gefährt nach rechts kippte und sich überschlug.

"Während des Überschlags wurden das Dach und der Überrollbügel erheblich beschädigt und der Fahrzeugführer im Führerhaus eingeklemmt", so die Polizei weiter. "Im Zuge dieses Unfallgeschehens zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu, an welchen er noch an der Unfallstelle verstarb." Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 70.000 Euro.

Die A8 wurde für die Bergung in Richtung Karlsruhe voll gesperrt. Während den Bergungsarbeiten kam es aber noch zu einem Folgeunfall. Zudem blieb ein Schwertransporter auf der A8 aus technischen Gründen liegen. All das sorgte dafür, dass die Fahrbahn erst gegen 4.30 Uhr wieder geöffnet werden konnte. Vor der Ausleitung in Heimsheim kam es zu einem Rückstau von sechs Kilometern.