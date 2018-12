vor 8 Stunden Pforzheim Streit eskaliert: Mann soll auf Bruder eingestochen haben

Die Polizei hat am Freitag einen 32-jährigen Mann festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, seinen Bruder mit einem Messer verletzt zu haben. Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Samstag, den 22. Dezember, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemeldung mitteilen.