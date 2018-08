vor 17 Stunden Pforzheim Straßenbeschriftung mal anders: "30 Znoe" in Pforzheim sorgt für Spott im Netz

"30 Znoe" statt 30 Zone - in Pforzheim hat eine Firma das Wort Zone deutlich falsch auf den Asphalt gepinselt. Die falsch geschriebene Fahrbahnmarkierung sorgte am Mittwoch für bissige Kommentare in den sozialen Medien. Wie ein Sprecher der Stadt Pforzheim am Mittwoch sagte, sollte der falsch geschriebene Schriftzug auf der Schönbornstraße im Stadtteil Hohenwart noch am Abend geschwärzt werden.