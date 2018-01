vor 7 Stunden Mühlacker Sigmar Gabriel bei Neujahrsempfang in Mühlacker erwartet

Großes Interesse am Besuch von Sigmar Gabriel in Mühlacker: Der frühere SPD-Chef und geschäftsführende Außenminister kommt an diesem Donnerstag zum Neujahrsempfang der SPD Pforzheim/Enzkreis.