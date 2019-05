vor 1 Stunde Stuttgart/Pforzheim "Sie hinterlassen eine Spur der kollegialen Verwüstung" - Streit im AfD-Vorstand eskaliert vor Landesparteitag

Im baden-württembergischen Landesvorstand der AfD eskaliert wenige Tage vor einem Parteitag am Samstag in Pforzheim ein Streit. Sieben Vorstandsmitglieder werfen dem Co-Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel sowie Schatzmeister Frank Kral in einem Schreiben an die Kreisvorstände, das der dpa vorliegt, rüdes Verhalten vor. Sie seien nicht teamfähig und überwiegend nicht an einer Sacharbeit interessiert.