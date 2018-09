Wo ist Simon Paulus? Nachdem der 50-Jährige aus Birkenfeld seit Mittwochabend vermisst wird, ermittelt die Polizei nach wie vor intensiv, um die Hintergründe seines Verschwindens aufzuklären. In einer Pressemitteilung starten Polizei und Staatsanwaltschaft erneut einen Zeugenaufruf.

Neben dem 50-jährigen Simon Paulus ist nach wie vor auch nichts über den Verbleib der fehlenden Waffen bekannt. Der Vermisste ist Jäger und Mitglied in einem Schützenverein und daher im Besitz legaler Schusswaffen, die in der Wohnung nach dessen Verschwinden nicht mehr aufzufinden waren.

Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr konnten Anwohner einen Streit zwischen dem 50-Jährigen und zwei weiteren Personen wahrnehmen. Vermutlich haben sich diese Personen auch in der Wohnung und im Bereich des Wohnhauses des allein lebenden Vermissten aufgehalten. Die Männer sollen mit einem Fahrzeug im Ort unterwegs gewesen sein.

"Kriminaltechniker konnten im Areal Blutspuren sichern, bei denen es sich eindeutig um das Blut des 50-Jährigen handelt, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist", so die Polizei in ihrer Pressemeldung. Die Ermittler sind weiterhin dringend auf Zeugen angewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus stellen sich den Ermittlern folgende Fragen, die durch Zeugenhinweise geklärt werden könnten:

Wer hat im Zeitraum von 29. auf 30. August fremde Personen oder Fahrzeuge im Ort gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer hat den Vermissten nach dem Mittwochabend noch gesehen?

Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Vermissten geben?

Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721/666 5555 zu melden.