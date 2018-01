Am Dienstagvormittag kam es auf der A8 in Richtung Karlsruhe zu einem schweren Unfall. Ein Lastwagenfahrer übersah ein Stauende. Wie lange die Reinigungsarbeiten noch andauern werden, ist nicht abzuschätzen.

Einen Verkehrsunfall mit großen Auswirkungen und rund 175.000 Euro Schaden hat ein Sattelzugfahrer am Dienstag gegen 11 Uhr verursacht. Er übersah zwischen Heimsheim und Pforzheim Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Stauende, fuhr auf einen Sattelzug auf und wich nach links auf die mittlere Spur aus. Dort war ein Mercedes-Fahrer unterwegs, mit dem er zusammen prallte. Die Fahrzeuge landeten in der Betongleitwand, die dadurch auf den linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn geschoben wurde.

Währenddessen mussten ein auf der mittleren Spur fahrender Audi und ein dahinter fahrender Sprinter stark abbremsen und um nicht in die Unfallstelle zu prallen, nach rechts auf den Standstreifen ausweichen. Dort streiften sie noch den Sattelzug, auf den bereits aufgefahren wurde. Beim Audi löste eine automatische Vollbremsung aus, wodurch auch der dahinter fahrende Sprinter auffuhr.

Bis zu 20 Kilometer Stau

Der Verursacher wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Mercedes-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen, der Audi-Fahrer mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.

Zur Unfallaufnahme mussten alle drei Fahrspuren und die linke Spur der Gegenfahrbahn gesperrt werden, es bildete sich zwischen Leonberg West und Pforzheim Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Stau von zeitweise 20 Kilometern Länge.

Inzwischen konnte die Betongleitwand durch die Autobahnmeisterei wieder an Ort und Stelle gebracht werden, die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle sind noch nicht abgeschlossen, die Fahrzeuge werden über den Standstreifen vorbei geleitet. Wie lange die Arbeiten noch andauern, ist nicht abzuschätzen, so eine Sprecherin gegenüber ka-news. Aktuell (Stand 15.55 Uhr) staut sich der Verkehr in Richtung Karlsruhe noch auf 14 Kilometer.

