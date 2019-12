vor 10 Stunden Neuhausen Schweineköpfe in Waldstück entsorgt: Mann stellt sich

Nach dem Fund von mehreren Dutzend Schweineköpfen in einem Waldstück in Neuhausen (Enzkreis) hat sich ein Mann freiwillig der Polizei gestellt. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte der 40-Jährige zuvor die 20 bis 30 Köpfe, die maschinell durchtrennt waren, von einem Schlachtbetrieb gekauft. Auskünfte über Hintergründe zu dieser ungewöhnlichen Anschaffung wollte der Polizeisprecher nicht geben. Offensichtlich hatte der Mann laut Sprecher später nicht gewusst, wo er die Köpfe entsorgen sollte, und sie deshalb in dem Wald abgelegt.

Bereits kurz nach dem Zeugenaufruf Ende November sei der Mann aber selbstständig zur Polizei gegangen. Über ein mögliches Bußgeld wegen der illegalen Entsorgung von Schlachtabfällen entscheidet nun das Landratsamt.