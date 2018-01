Schüsse aus einer Schreckschusspistole sowie eine angebliche Messerstecherei sorgen am Montagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei in Pforzheim. Ursache für die Auseinandersetzung sei das Ende einer Beziehung gewesen.

Eine 18-Jährige wollte am Montagabend in Begleitung eines 29-Jährigen, ihr neuer Freund, Sachen aus der Wohnung des ehemaligen Lebensgefährten, eines 30-Jährigen, in der Lindenstraße in Pforzheim holen. Dabei sei zwischen den beiden Männern ein Streit mit Handgemenge ausgebrochen, in dessen Folge der Ältere mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgegeben haben soll, beschreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Zudem soll er das Auto seines Kontrahenten beschädigt haben.

Der 29-Jährige rief daraufhin die Polizei und berichtete, dass er mit einer Waffe bedroht wurde. "Ein weiterer Zeuge gab telefonisch an, es sei zu einer Messerstecherei gekommen", so die Polizei weiter. Aus diesem Gründen sind insgesamt zehn Streifenwagen zum Einsatzort gefahren.

Der 30-Jährige wurde bei der tätlichen Auseinandersetzung leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. "Sonst wurde niemand verletzt, so dass die anfängliche Information, es sei zu einer Messerstecherei gekommen, nicht zutraf", heißt es von der Polizei abschließend.