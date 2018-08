08.08.2018 13:29 Pforzheim Schneller Fahndungserfolg: Polizei nimmt nach Messerattacke in Pforzheim Verdächtigen fest

Am Montag wurde eine Frau im Pforzheimer Stadtgarten schwer verletzt. In der Nacht zum Mittwoch konnte nun die Polizei einen Verdächtigen an seinem aktuellen Wohnsitz in Stuttgart festnehmen. Der entscheidende Tipp kam von der angegriffenen Frau, die mittlerweile vernehmungsfähig ist.