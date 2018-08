vor 1 Stunde Heimsheim Schmuggelversuch mit Lebensmitteln: JVA-Mitarbeiter erwischt

Ein Angestellter der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Heimsheim (Enzkreis) soll versucht haben, Lebensmittel in das Gefängnis zu schmuggeln. Der Mann sei nach dem Hinweis eines Gefangenen beim Betreten der JVA durchsucht worden, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Dienstag in Stuttgart.