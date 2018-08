vor 6 Stunden Pforzheim Schlägereien in Pforzheimer Innenstadt: Mehrere Personen werden leicht verletzt

Am Dienstagabend wurde die Polizei nacheinander zu zwei Schlägereien in der Pforzheimer Innenstadt gerufen, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden. Offenbar standen beide Auseinandersetzungen miteinander in Zusammenhang.