vor 3 Stunden Pforzheim Risse im Wasserturm Pforzheim: Wasser wird teilweise abgelassen

In den Innenwänden des Pforzheimer Wasserturms an der Wartbergallee wurden am Dienstagnachmittag Setzrisse festgestellt. Das teilt die Feuerwehr Pforzheim in einer Pressemitteilung mit.