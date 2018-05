vor 2 Stunden Pforzheim Rettungshunde im Einsatz: Suche nach Vermissten in Pforzheim dauert an

Vom seit Dienstag in Pforzheim vermisste Dietmar Ossmann fehlt auch am Feiertag noch jede Spur. Aus diesem Grund durchsuchte Rettungshundestaffeln des DRK und des Bundesverbands Rettungshunde am Donnerstag den Kanzlerwald in Pforzheim.