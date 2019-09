Am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr brannte auf der Autobahn A8 ein Reisebus zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-West aus. Der Busfahrer bemerkte während der Fahrt Rauchentwicklung aus dem Motorraum und steuerte den Bus auf den Standstreifen.

Sowohl die zwei Personen des Fahrpersonals als auch die sechs Fahrgäste konnten den Bus rechtzeitig verlassen.Laut Polizei wurde niemand verletzt. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt angenommen. Der Bus eines kroatischen Reiseunternehmens befand sich auf einer Linienfahrt von München nach Karlsruhe. Der Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber im sechsstelligen Bereich liegen.

Bis zum Vormittag nur einspurig befahrbar

Für die Löscharbeiten musste die A8 in Richtung Karlsruhe bis etwa 3 Uhr komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Pforzheim-Nord ausgeleitet. Derzeit wird der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeleitet, Vertreter der Autobahnmeisterei sind dabei, den Schaden an der Fahrbahn festzustellen. "Die Sperrung der beiden Fahrspuren wird voraussichtlich noch bis zum Mittag andauern", so ein Sprecher der Polizei auf ka-news.de-Nachfrage. Die Reisenden und die beiden Fahrer wurden durch den Rettungsdienst betreut und konnten im Laufe des frühen Morgens die Reise mit einem Ersatzbus fortsetzen.