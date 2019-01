Razzia in Gaststätte im Enzkreis: Drogen und Waffen entdeckt

Bei einer Razzia in einer Gaststätte in Wiernsheim (Enzkreis) haben Rauschgiftfahnder diverse Drogen und Waffen entdeckt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, hatten rund 50 Beamte am späten Samstagabend das Lokal durchkämmt und dabei in einem Einbauschrank eine kleine Menge Kokain sowie einen Schlagstock sichergestellt. 24 Gäste wurden kontrolliert, bei zweien fanden Beamte einen Schlagring sowie ein verbotenes Messer. Auch die Angestellten des Restaurants wurden durchsucht, ebenso wie eine Wohnung. Dabei entdeckten die Fahnder geringe Mengen von Haschisch und Marihuana sowie eine Schreckschusswaffe.