vor 16 Stunden Karlsruhe Prozess um Mord an Pforzheimer Jäger: Befangenheitsantrag gegen Richter gestellt

Ein Jäger stirbt gewaltsam, seine Waffensammlung verschwindet. Vier Männer stehen seit April in Karlsruhe vor Gericht - einer als mutmaßlicher Mörder, die anderen als Helfer. Nun hat der Verteidiger des Hauptangeklagten einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter gestellt. Als Begründung gab er an, der Richter habe sich vor der Verhandlung mit der Staatsanwaltschaft über einen Datenträger abgesprochen, ohne das in den Akten zu vermerken.