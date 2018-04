Polizei ermittelt: Mit Waffen im Auto in die Verkehrskontrolle geraten

Ein Autofahrer war auf der A8 in auffälliger Fahrweise unterwegs. Als die Polizei den Fahrer aus dem Verkehr zog, rechneten sie mit den Folgen eines möglichen Drogenkonsums - nicht aber mit zwei Pistolen und einem Messer im Auto.

Am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, halten Beamte des Autobahnpolizeireviers Pforzheim einen 23-Jährigen auf der A8 bei Remchingen an. "Der Passat-Fahrer wurde aufgrund des Verdachts auf Besitz von Betäubungsmitteln aus dem Verkehr gezogen, da er zuvor durch seine Fahrweise auffällig geworden war", heißt es im Polizeibericht am Montag.

Drogen fanden die Beamten nicht, stattdessen fanden sie insgesamt drei Waffen im Fahrzeug. Die Schusswaffen waren mit entsprechenden Kugeln geladen und in Griffnähe zum Fahrersitz platziert. Weiter sei noch ein Einhandmesser im Auto gewesen. Der Mann war allerdings nicht im Besitz eines entsprechenden Waffenscheines. Aus diesem Grunde wurde gegen ihn nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.