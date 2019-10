vor 6 Stunden Pforzheim Pkw versus Lkw: Zwei Schwerverletzte auf A8 bei Pforzheim nach Unfall am Dienstagnachmittag

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein 48-jähirger Autofahrer, als er auf der Autobahn A8 bei Pforzheim gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Lkw stieß. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.