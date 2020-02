vor 6 Stunden Pforzheim Pforzheim: Mann flieht auf Roller vor Polizei und landet im Gefängnis

Ein 26 Jahre alter Rollerfahrer ist in Pforzheim vor einer Verkehrskontrolle geflohen - die Verfolgungsfahrt quer durch die Innenstadt endete für den Mann in Untersuchungshaft. Er hatte in der Nacht auf Sonntag Haltezeichen von Polizisten ignoriert und war erst auf dem Roller, den er gestohlen hatte, und dann zu Fuß entwischt.