vor 44 Minuten Pforzheim Pforzheim: 19-Jähriger stellt sich nach Raubüberfall der Polizei

Nach einem Raubüberfall in Pforzheim hat sich ein 19-Jähriger gestellt - und sitzt nun in Untersuchungshaft. Mit einem zunächst unbekannten Komplizen soll er am vergangenen Freitag in die Wohnung eines Bekannten eingebrochen sein.