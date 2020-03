vor 8 Stunden Pforzheim Nächtlicher Brandstifter in Pforzheim? Drei Brände in kurzer Zeit

Innerhalb kürzester Zeit hat es in Pforzheim an gleich drei Orten gebrannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers ereigneten sich alle drei Brände in der Nacht zum Mittwoch zwischen 2.50 Uhr und 4 Uhr. Ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang bestand, war zunächst unklar.