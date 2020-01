vor 18 Stunden Pforzheim Nach "Polizeistruktur 2020": Strobl verspricht weitere Stärkung der Polizei

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat eine weitere personelle Stärkung der Polizei zugesagt. Am Ende sei das Ziel, mehr Polizisten für Baden-Württemberg zu haben, sagte der stellvertretende Ministerpräsident am Donnerstag beim Festakt zur Eröffnung des neuen Polizeipräsidiums Pforzheim. Die neue Einheit hatte ihre Arbeit zum Jahreswechsel aufgenommen. "Geben Sie der neuen Struktur eine Chance und gestalten Sie sie mit", sagte Strobl. In den nächsten beiden Jahren würden 3.000 Polizisten ihren Dienst in Baden-Württemberg aufnehmen.