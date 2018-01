Nach Großbrand in Pforzheim: Zukunft der Burger King-Filiale bleibt ungewiss

Die Burger King-Filiale auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim wurde im Dezember 2015 bei einem Großbrand komplett zerstört. Auch über zwei Jahre später stellt sich immer noch die Frage, ob an dieser Stelle tatsächlich eine neue Filiale entsteht. Und das, obwohl seitens der Stadt Pforzheim die Entscheidung für den Neubau gefallen ist.

Kurz vor dem Jahreswechsel 2015/2016 brach in einer Burger King-Filiale in Pforzheim nahe der Autobahnausfahrt Pforzheim-West ein Feuer an einer Abzugshaube aus und zerstörte das Gebäude komplett. Bereits wenige Tage später stand für Burger King fest: Die Filiale soll wieder aufgebaut werden.

Heute - über zwei Jahre nach dem Brand - ist davon allerdings noch nichts zu sehen. Lediglich zwei Schilder des Fast-Food-Unternehmens und ein leeres Gelände bleiben auf der Wilferdinger Höhe zurück.

Konkrete Infos zum Neubau bleiben aus

Die Frage, die sich alle Burger King-Liebhaber auch Anfang 2018 stellen: Wird eine neue Filiale auf der Wilferdinger Höhe überhaupt noch kommen? Wer nun auf eine genaue Antwort hofft, muss enttäuscht werden - konkrete Infos zum Neubau des Restaurants und einen möglichen Eröffnungstermin gibt es derzeit noch nicht.

Burger King befinde sich nach eigenen Aussagen aktuell in Gesprächen mit der Stadt Pforzheim, um eine gemeinsame Lösung zu finden, so ein Sprecher des Unternehmens gegenüber ka-news. Ferner heißt es in der Stellungnahme, dass weitere Details aufgrund der laufenden Gespräche nicht genannt werden können.

"Die Entscheidung ist gefallen"

Dem gegenüber steht momentan allerdings die Aussage eines Sprechers der Stadt Pforzheim zur Sache im Gespräch mit ka-news: "Die Entscheidung ist gefallen." Das bedeutet: Der Bauantrag der Filiale sei bereits vergangenes Jahr zunächst vom Franchiseunternehmer gestellt - später dann auch schon von der Stadt bearbeitet worden.

Details, wie die Entscheidung ausgefallen ist, darf die Stadt aus rechtlichen Gründen allerdings nicht nennen. Auch der aus Hamburg stammende Franchiseunternehmer will zu diesem Zeitpunkt gegenüber ka-news noch keine Informationen preisgeben. Ob die Filiale auf der Wilferdinger Höhe wieder aufgebaut wird, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt also immer noch ungewiss

