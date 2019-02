08.02.2019 12:03 Pforzheim Nach Fund auf Pforzheimer Baustelle: Erfolgreiche Entschärfung von 500-Kilo-Bombe

Bei Bauarbeiten in Pforzheim wurde am Freitagmorgen eine Weltkriegs-Bombe gefunden. Das berichtet die Stadt Pforzheim. Rund 3.000 Personen waren von einer Evakuierung am Nachmittag betroffen. Gegen 19 Uhr konnten die Betroffenen aufatmen - die Entschärfung ist geglückt.