Am Donnerstag hat die Polizei einen Mann in Königsbach verhaftet. Er steht im Verdacht, im gleichen Ort einen Einbruch begangen zu haben. Auch weitere Taten sollen auf das Konto des Mannes gehen.

"Ein 35 Jahre alter Mann, der unter dringendem Tatverdacht steht, in eine Wohnung in Königsbach eingebrochen zu sein, ist dem Polizeiposten Königsbach am Donnerstag ins Netz gegangen." Das berichten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag.

Die Ermittler seien auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem Beamte des örtlichen Polizeipostens auf der Terrasse des Mannes zwei Fahrradrahmen entdeckt haben, die zuvor gestohlen wurden. Der Mann wurde daher verdächtigt, am frühen Morgen einen Einbruch im gleichen Ort begangen zu haben. Die "Ermittlungsgruppe Einbruch" des Kriminalkommissariats Pforzheim leiteten dann weitere Maßnahmen ein.

So wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und die Wohnung des Mannes noch am Donnerstag durchsucht. "Die Beamten stellten bei der Wohnungsdurchsuchung umfangreiches, bereits zum Teil zuordenbares Diebesgut fest. Darunter befand sich auch das bei dem am frühen Morgen begangenen Wohnungseinbruch entwendete Tablet", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim ordnete der Haftrichter gegen den unter Bewährung stehenden, einschlägig vorbestraften Festgenommenen am Freitagmittag die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige dürfte für weitere Einbrüche in Betracht kommen. So wurden im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung zahlreiche, noch nicht zugeordnete Wertsachen wie Uhren, Schmuck und zahlreiche Laptops sowie Tablets sichergestellt. Das Kriminalkommissariat Pforzheim wird in den nächsten Tagen die in Frage kommenden Opfer von Wohnungseinbrüchen kontaktieren, um von den bisher nicht zugeordneten Wertsachen möglichst die Eigentümer zu ermitteln.