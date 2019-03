Nach der Brandstiftung im Eutringer Rennbachweg am Abend des 8. März sucht die Polizei noch immer nach dem Tatverdächtigen. Nun wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Fahndungsbild des Verdächtigen veröffentlicht.

Mit einem Fahndungsbild sucht die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft nun nach einem Mann, der dringend verdächtigt wird, das Feuer am Abend des 8. März in einem Eutinger Wohnhaus gelegt zu haben. Bei dem Brand wurden vier Menschen verletzt. Der Mann wird daher mit einem Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gesucht. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

"Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nach dem wohnsitzlosen Tatverdächtigen konnte dieser bislang nicht ergriffen werden", heißt es in der Mitteilung. Der Mann soll 29 Jahre alt sein, eine schlanke Figur haben und etwa 1,85 Meter groß sein. Zudem hat er zwei Tätowierungen: eine am rechten Oberarm, sie zeigt ein Baby in einer Kapsel und ein Tribal und eine Tätowierung am rechten Hals.

Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0721/666 5555 zu melden.