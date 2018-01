Am Samstag kam es bei Königsbach-Stein zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 24-jährige Frau schwer verletzt wurde. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin war am Samstagmorgen um 7.40 Uhr auf der Kreisstraße 4533 von Stein in Richtung Wössingen unterwegs. In Höhe der Einmündung K4532 kam ihr ein schwarzes Fahrzeug entgegen, das nach links in Richtung Bretten abbiegen wollte. Der schwarze Transporter oder Kombi, mit roter Aufschrift im Heckbereich, fuhr derart weit links, dass die Frau mit ihrem Pkw nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Durch das Ausweichmanöver geriet sie auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kam, so die Polizei, nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Böschung, überschlug sich zweimal und kam dann auf den Rädern wieder zum Stehen. Die 24-jährige Frau wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro. Der schwarze Transporter setzte seine Fahrt in Richtung Bretten ohne anzuhalten fort. Die Verkehrspolizei in Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen, sich telefonisch unter (07231) 186-4100 zu melden.