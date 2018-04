vor 39 Minuten Pforzheim Mord in Pforzheim? 74-Jähriger tot aufgefunden - Frau unter Tatverdacht

Am Montag ist ein 74-jähriger Mann in seiner Wohnung in Pforzheim tot aufgefunden worden. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern noch an. Doch vorläufig wurde eine 61 Jahre alte Frau festgenommen.