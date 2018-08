Bei einem Verkehrsunfall in Mühlacker wurde am Montagmorgen ein 83-jähriger Suzuki-Fahrer schwer verletzt. Das geht aus einer Pressemeldung der Polizei hervor.

Der Fahrer wollte demnach gegen 8.50 Uhr aus seiner Garage an der sehr abschüssigen, engen Burgfeldstraße ausparken und trat vermutlich zu stark aufs Gas, so die Polizei. Anschließend fuhr er über die schmale Straße und schanzte geradewegs einen zirca 25 Meter hohen Abhang hinunter.

Das Fahrzeug schlug in ein Gartengrundstück ein und landete in der dortigen Wäscheleine. Der Fahrer war glücklicherweise ansprechbar und wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Bergung des Autos gestaltete sich nach Angaben der Polizei äußerst aufwendig.